Gördes ve Kutlu Aktaş Barajları alarm veriyor

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) verilerine göre, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajları alarm vermeye başladı. Gördes Barajı’nın doluluk oranı yüzde 10,86 olarak açıklanırken, Alaçatı Vali Aktaş Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 29,84 olarak belirtildi.

Gördes ve Alaçatı Vali Aktaş Barajları doluluk oranlarında diğer barajlara göre aşağılarda kalırken, şehrin diğer barajlarında ise doluluk oranlarının yüksekliği dikkat çekti. Güzelhisar Barajı yüzde 76,86’lik doluluk oranı ise listenin ilk sırasında kendisine yer bulurken, onu yüzde 74,50 doluluk oranıyla Ürkmez Barajı takip etti. Balçova Barajı’nın doluluk oranının ise yüzde 56,95 olduğu belirlendi. İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar arasında yer alan Tahtalı’nın doluluk oranı ise yüzde 40,22 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 55,64 doluluk oranı olan Tahtalı Barajı’nda bu rakam bu sene yaklaşık yüzde 15 oranında azaldı. Geçen yıla nazaran doluluk oranları Ürkmez’de yüzde 3, Güzelhisar’da ise yüzde 6 oranın azalma gösterdi. Balçova Barajı’nın doluluk oranı ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 oranında arttı.