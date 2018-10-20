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Görevi başında kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir okul müdürü, direksiyon sınavı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okul müdürü, direksiyon sınavı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Bedriye Baykaş İlkokulu Müdürü 47 yaşındaki İsmail Kararmış, Anafartalar Mahallesi'nde bulunan salı pazarında saat 15.30 sıralarında direksiyon sınavında görevdeyken çay molası anında kalp krizi geçirdi. Sınavda birlikte görev aldığı arkadaşları, sürücü kursu görevlileri ve kursiyerlerin gözü önünde aniden fenalaşan öğretmen Kararmış için hemen 112 ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak ambulansa alındı.


Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Kararmış burada doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. evli iki çocuk babası olan okul müdürünün cenazesi hastane morguna konuldu. Okul müdürünün vefatı eğitim camiasını da yasa boğdu.

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