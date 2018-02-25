‘Görevimiz Tatil’den muhteşem gala

Çekimleri İzmir’de gerçekleştirilen, merakla beklenen ve son yılların en samimi komedi filmlerinden, usta oyuncular Demet Akbağ ve Zafer Algöz’ü karı-koca rolüyle seyirciyle buluşturan ‘Görevimiz Tatil’, SugarWorkz ve Taff ortak yapımı bir aile komedisi. Çakallarla Dans serisinden tanıdığımız filmin hem yönetmeni, hem yapımcısı Murat Şeker’in, Ali Tanrıverdi’yle birlikte yazdığı senaryoda izleyicileri bol sürprizli komik olaylar bekliyor. ‘Görevimiz Tatil’in yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncuları İzmir Galasında Mavi Bahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde seyirciyle buluştu. Başrol oyuncuları Demet Akbağ ve Zafer Algöz, yönetmen Murat Şeker ve senarist Ali Tanrıverdi İzmirliler ile sohbet etti. Ege Orman Vakfı ekip üyelerine birer fidan hediye etti.

"Birgi halkı profesyonel bir oyunculuk sergiledi"

Sanatçı Demet Akbağ, Birgi’deki yöre halkının profesyonel bir oyunculuk sergilediğini söyledi. Eş durumundan İzmirli olduğunu belirten Akbağ, “Sevdiğimiz işi yapınca, cennet gibi bir yerde oynayınca çok keyifli bir iş yaptık. Umuyoruz seyirci de bu keyfi yaşar” dedi. Kadının kendi kişiliği ile ayakta durmasının filmin ana temalarından biri olduğunu belirten Zafer Algöz, “Okuldan hocalarımız söylerdi, iyi bir erkek çocuğu yetiştirmek iyi bir baba yetiştirirsiniz, iyi bir kız çocuğu yetiştirmek iyi bir aile yetiştirmektir” diye konuştu. Konuşmaların ardından oyuncu, yönetmen ve senaryo yazarı seyircileri arkasına alıp özçekim gerçekleştirdi. Demet Akbağ’ın Türkan Mutlu’yu, Zafer Algöz’ün de eşi Sıtkı Mutlu’yu canlandırdığı filmin diğer rollerinde ise Deniz Altan, Ali Keçeli, Hakan Bilgin, Özlem Türkad, Enis Arıkan, Sinan Çalışkanoğlu, Filiz Ahmet, Onur Dilber, Sarp Akkaya, Yılmaz Gruda ve Anıl Tetik yer alıyor.