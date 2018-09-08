“Göz bozuklukları çocukların başarısını etkiliyor”

Dr. Hanife Öztürk Kahraman, fark edilmeyen göz hastalıklarının çocukların okuldaki başarısını doğrudan etkilediğini söyledi.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Dr. Hanife Öztürk Kahraman, okula başlayacak çocukların mutlaka göz tedavilerinin yaptırılması konusunda aileleri uyardı. Göz sağlığının, çocukların okuldaki başarısını doğrudan etkilediğini belirten Kahraman, “Miyop, hipermetrop ya da astigmat gibi göz kusuru olan bir çocuk görme kaybından dolayı okulda zorluklar yaşar. Okulda tahtayı göremeyebilir ve bir süre sonra dersten koparak dikkat dağınıklığı yaşamaya başlar. Bu da başarısız olmasına neden olur. Bu nedenlerden dolayı çocukların okula başlamadan önce mutlaka göz kontrolleri yaptırılmalı” diye konuştu.

Bir muayene ile mümkün

Çocukların görme rahatsızlıklarını kendilerinin ifade edemeyebileceğini ve hiperaktivite, konsantrasyon bozukluğu gibi dışa vurabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Öztürk Kahraman, Türkiye’de her üç çocuktan birinde uzak veya yakını görme sorunu olduğunun altını çizdi. Çocuklarda en sık rastlanan göz hastalıklarının başında miyop, hipermetrop, astigmat, göz tembelliği ve şaşılığın geldiğini aktaran Op. Dr. Öztürk Kahraman, okul öncesi yapılacak basit bir göz muayenesiyle, mevcut görme azlığı problemiyle buna neden olan hastalıkların erken tespit edilebileceğini dile getirdi.

Tedavi için erken tanı şart

Göz tembelliğinin 5-6 yaşa kadar tedavi edilebildiğini, ancak geç tanı konulan hastalıkların tedavisinin mümkün olmadığını vurgulayan Op. Dr. Öztürk Kahraman, genellikle tek gözde bulunan göz tembelliğinin muayene edilmedikçe gözden kaçabileceğini ifade etti. Okul öncesi dönemde de çocuğun görme keskinliğinin değerlendirilmesi gerektiği uyarısında bulunan Kahraman, “Çocuklar doğumlarının ardından 1-3 ve 5 yaşlarında rutin muayenelerinden mutlaka geçmeli. Ailede görme kusuru bulunan çocuklarda göz tembelliği riski daha fazladır. Ancak ailesinde göz rahatsızlığı bulunmayan çocuklarda da rastlanır. Aile anamnezinin (doktorun hastaya teşhis koymak ya da mevcut hastalığının durumunu belirlemek için sorular sorarak bilgi alması) iyi alınmasıyla. bu sayede erken tanı ve tedavi ile göz kayması ve göz tembelliklerinin önüne geçilebilmektedir” dedi.

Çocukların görme kusurlarının erken yaşta tespit edilmesinde anne ve babaların gözlemlerinin çok önemli olduğunu hatırlatan Op. Dr. Öztürk Kahraman, göz muayenesinin ertelemeye gelmeyecek kadar önemli olduğunu sözlerine ekledi.