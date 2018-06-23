Gözde tatil merkezinin sokakları bomboş kaldı

Bayram tatilinde 700 bin kişiyi ağırlayan ve izdiham yaşanan Çeşme’de, bayram tatili sonrasında da hareketlilik yaşanırken, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için tatile ara veren tatilciler ikamet ettikleri bölgelere dönünce, Çeşme ıssız kaldı.

Bayram tatilinde yüzde yüz doluluğa ulaşan oteller de büyük ölçüde boşalırken, yoğun hareketlilik yaşanan Çeşme ve Alaçatı sokakları sessizliğe büründü. Bayram tatilinde ve hafta sonlarında yer bulmakta zorlanılan kafe, restoran ve barlarda da masalar bomboş kaldı. Alaçatı’nın izdiham yaşanan kafe ve restoranlarının hafta sonu olmasına rağmen birden bire boşalması ve hiç müşterinin olmaması dikkatleri çekti.

Çeşme ve Alaçatı çarşısındaki hediyelik eşya dükkanları da seçim molası veren tatilcilerin Çeşme’den ayrılması nedeniyle satış yapamadılar. Çeşme’nin plajları da yaz mevsiminde alışık olunmadık bir şekilde boş kaldı. Alaçatı’daki bazı hediyelik eşya büfeleri ise tatilciler Çeşme’den ayrıldığı için hiç açmadılar.

Çeşme Belediyesi’nin sosyal medya sayfasında yayınladığı "Kapalıyız, oy kullanmaya gittik döneceğiz. Geleceğimiz için herkesi 24 Haziran’da ikametgahında oy kullanmaya davet ediyor, sonra Çeşme’ye bekliyoruz" yazılı afişi de yankı bulurken, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, oy kullanmak için ikametgahlarına dönen tatilcilere teşekkür ederek, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan 24 Haziran seçimleri için tatile verilen molanın ardından tatilcileri Çeşme’de en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.