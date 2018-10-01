Göztepe 3'te 3 yaptı

Kayserispor ve Trabzonspor'un ardından Atiker Konyaspor maçından da 3 puanla ayrılan Göztepe 3 maçlık galibiyet serisini yakaladı.

Spor Toto Süper Lig'e Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'dan aldığı mağlubiyetlerle kötü bir başlangıç yapan Göztepe, ligin 5. haftasında Kayserispor'u 2-0, 6. haftasında Trabzonspor'u 2-1 ve 7. haftasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 7. haftasını 12 puanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, lider Galatasaray'ın da yalnızca 3 puan gerisinde yer aldı.

Yasin yine boş geçmedi

Göztepe'nin galibiyet serisine başladığı Kayserispor maçında 1, Trabzonspor maçında 2 gol kaydederek takımının aldığı galibiyetlerde büyük pay sahibi olan Yasin Öztekin, Atiker Konyaspor'u da boş geçmedi. Konyaspor maçında Cameron Jerome'un attığı golün asistini yapan yıldız oyuncu, karşılaşmanın 39. dakikasında da skoru 2-0 yapan golü kaydetti.

Jerome siftah yaptı

Göztepe'nin büyük umutlarla transfer ettiği İngiliz golcü Cameron Jerome ise Konyaspor maçında yıldızlaştı. İlk olarak Alanyaspor maçında 28 dakika forma giyen İngiliz golcü, ilk 11'de başladığı Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında takımına skor anlamında bir katkı sağlayamadı. Dün oynanan Konyaspor maçında 90 dakika sahada kalan Jerome, Göztepe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydederken, skoru 3-1 yapan golde de Andre Castro'ya asist yaptı.