Göztepe Başkanı ara transferlerle ilgili net konuştu

Bir, iki, üç hafta daha bir hareket yapmayız. Bakarız durumumuz ne, oyuncuların durumu ne. Gözlemleriz mutlaka bir transfer olacak; ama umarım ki bu çok küçük çapta bir transfer olur. Benim umudum bu; çünkü devre arasında gelen oyuncularla ilgili zaman zaman endişe yaşıyoruz" dedi.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, spor muhabirleriyle telekonferans yöntemiyle bir basın toplantısı düzenledi. Takımın gidişatını ve ara transfer dönemini değerlendiren Sepil, beraberlikle sonuçlanan Bursaspor maçını da yorumladı. Sepil, "12 haftada 18 puan, sezon başında bizim kesinlikle istediğimiz bir puan. Hep diyoruz, yeni bir takımız ve 12. hafta sonunda aldığımız 18 puan bizim için baya iyidir. Öbür taraftan, son 4 haftada ise 2 puan aldık. Galibiyetimiz yok dolayısıyla biraz daha puan toplamaya başlamamız gerekiyor" dedi.

"Değişik bir Göztepe’nin bizleri beklediğini göreceğiz ve hissedeceğiz"

Göztepe ve Bursaspor taraftarlarıyla ilgili de, "Maçla ilgili çok değişik görüntüler vardı bunların hepsi çok hoştu Bursaspor ve Göztepe’nin oluşturduğu bir ambians vardı" diyen Sepil, "Maçtan önce maç sırasında ve maçtan sonra yaşanılan görüntüler, ambians tam bir örnektir. Süper Lig de karışık zamanlar yaşıyoruz. Gerek maç öncesi, gerek maçtan sonra etkili bir taraftar ve inanılmaz bir tribün vardı. Tribünlerin futbolcular ile kucaklaşması örnek bir davranıştır. İki takım adına yakışır bir maç oldu. Bu maçı seyreden herkes gelecek vaat eden Göztepe’nin gençlere bırakılmak istenen Göztepe’nin bütün ışıklarını görmüştür. O seyirciyi, o taraftarımızla birlikte birleşen futbolu yeni stadımızda hayal ettiğimizde çok daha değişik bir Göztepe’nin bizleri beklediğini göreceğiz ve hissedeceğiz" şeklinde konuştu.

Bursaspor kalecisi övgü

Bursaspor kalecisi Harun Tekin’in performansını da beğendiğini ifade eden Mehmet Sepil, "Bursaspor kalecisi Harun tüm futbolcular tarafından maçın adamı seçildi. Harun çok başarılıydı gerçekten. Göztepe’de forma şansı bulan arkadaşlar çok iyi uyum sağladı. Göztepe’ye baktığımız zaman son haftalarda takımda yeni oynamaya başlayan arkadaşlar var diğer arkadaşları aratmadan üstüne düşenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Maça sonradan giren arkadaşlar ise maçın içinde maça heyecan getirdiler" diye konuştu.

"Mutlaka bir transfer olacak"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, toplantıda yaklaşan ara transfer dönemiyle ilgili de açıklama yaptı. Sepil, mutlaka transfer yapacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hep söylüyoruz; 17 hafta sonunda devreye girdiğimizde geleceği daha iyi ve güzel planlayacağız. Daha iyi planlamak nedir? Düşme hattından uzak bir sıralama bizim için önemli olan durum budur. Biz, o zaman hedefleri değiştirme amacımızla hareket edebiliriz. Düşme bölgesinden uzak bir Göztepe için elimizden geleni yapacağız. Yani bir kere istikrar olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Şu an hocayla sadece muhabbet ediyoruz. Sohbetlerimizde sadece oluşabilecek isteklerden bahsediyoruz. Kesinlikle medyada dolaşan haberler doğru değil, hiçbir oyuncuyla ilgili bir hareket yapmadık. Bir, iki, üç hafta daha bir hareket yapmayız. Bakarız durumumuz ne, oyuncuların durumu ne. Gözlemleriz mutlaka bir transfer olacak; ama umarım ki bu çok küçük çapta bir transfer olur. Benim umudum bu; çünkü devre arasında gelen oyuncularla ilgili zaman zaman endişe yaşıyoruz. Zaman zaman takımında hiç forma şansı bulamamış oyuncularla ilgili transferlerimiz geçen seneki gibi olmayacaktır. Sadece hazır oyuncular olacaktır. Çok kısa süre içerisinde Jahovic’in menajeriyle görüştük. Sözleşmesini uzatacağız."