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Göztepe, Beşiktaş'ı konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Göztepe yarın Bornova Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak.


Liglere verilen milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Göztepe yarın Beşiktaş'ı Bornova Stadı'nda konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan zorlu randevuyu Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya.


Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları geçen Cikalleshi, Borges, Halil, Kadu ve Gassama takımdaki yerlerini alabilecek. Traore ve Atakan sakatlıkları sebebiyle zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın, Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Beto, Berkan, Titi, Reis, Gassama, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin ve Jerome."



49. kez rakip olacaklar


Göztepe ile Beşiktaş yarın 49. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 48 maçta konuk Beşiktaş 24 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, İzmir temsilcisi 8 kez rakibini mağlup etti. 16 karşılaşmada ise gülen çıkmadı. Geçen sezon Beşiktaş, İzmir'de oynanan maçı 3-1, İstanbul'da oynanan maçı da 5-1 kazanmıştı. Öte yandan karşılaşmanın biletlerinin büyük oranda tükendiği bildirildirken, maç saatine kadar tüm biletlerin tamamen satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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