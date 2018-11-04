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Göztepe çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.


Geçen hafta deplasmanda Akhisarspor'a kaybederek beklemediği bir yenilgi alan Göztepe, ligin 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u Bornova Stadı'nda ağırlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Traore, Deniz Kadah ve Atakan Kesgin dışında eksik oyuncu bulunmazken; Titi, Gassama, Reis ve Poko sarı kart sınırında yer alıyor. Ev sahibi haftaya 15 puanla 9. basamakta girerken, Rize ekibinin ise 8 puanı bulunuyor.


Göztepe'nin Rizespor karşısında, Beto, Berkan, Titi, Reis, Gassama, Poko, Borges, Castro, Yasin, Halil ve Jerome 11'i ile çıkması bekleniyor.



Eski dost rakip olacak


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın eski takımına rakip olmanın heyecanını yaşayacak. Deneyimli teknik adam, 2016/2017 sezonunda 25 hafta boyunca Göztepe'nin teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Göztepe taraftarlarının da yarın oynanacak olan karşılaşmada Buruk'u tribünlere çağırıp alkışlaması bekleniyor. Öte yandan iki takım 6 sezon aranın ardından birbirlerine rakip olacak. İki takım son olarak 2012/2013 sezonunda 1. Lig'de mücadele etmişlerdi.

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