haftasında İzmir’de oynanan Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçında sahalarda örneğine az rastlanır görüntüler ortaya çıktı.

Müsabakanın 89. dakikasında ev sahibi Göztepe’nin 10 numaralı oyuncusu Serkan Bakan’ın önce direğe vurup, sonra kale alanı içerisine düşen şutuna yardımcı hakem gol kararı verince ev sahibi takım Göztepe 1-0 öne geçti. Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcuların uzun itirazları sonucu hakem kararını değiştirmezken, pozisyonun içerisindeki futbolcu Serkan Bakan fair play örneği sergileyerek hakeme topun çizgiyi geçmediğini söyledi. Ancak müsabakanın hakemi Onur Yayla buna rağmen gol kararını iptal etmedi.

Göztepeli futbolcular bunun üzerine bir fair play davranışına daha imza atarak konuk takım Evkur Yeni Malatyaspor’un santra yapmasının ardından 5 numaralı Burak Kavlak’ın gol atmasına izin verdi. Bu tablo tribünlerden büyük alkış alırken, taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, maçta yaşananların futbolun geleceği açısında umut verici bir durum olduğunu söyledi. Doğandemir, yardımcı hakemin direkten dönen topu gol olarak görmesine anlam veremediklerini belirterek, “Maçta her şey normal seyrinde giderken bir anda Göztepe takımının atağında top direkten döndü. Yardımcı hakem bu pozisyona gol kararı verince, orta hakemde santra noktasını gösterdi. Tabi biz ne olduğunu anlamadık. Pozisyonda vuruşu yapan Serkan Bakan fair play ruhuna uygun bir şekilde gidip hakem topun gol olmadığını söyledi. Ancak hakem gol kararını değiştirmedi. Bunun üzerine Göztepe takımı gayet centilmence durumun tekrar eşitlenmesi için gol atmamıza izin verdi. Bence yaşananlar futbolumuz adına umut verici bir durum” diye konuştu.