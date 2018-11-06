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Göztepe İzmir'de bambaşka

Spor Toto Süper Lig’de haftayı Çaykur Rizespor galibiyetle geçen Göztepe’nin iç sahadaki başarılı performansı devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de haftayı Çaykur Rizespor galibiyetle geçen Göztepe'nin iç sahadaki başarılı performansı devam ediyor. İzmir temsilcisi iç sahada oynadığı son 5 maçtan 15 puan çıkarmayı başardı.


Göztepe'nin iç sahada bileği bükülmüyor. Yasin Öztekin ve Alpaslan'ın golleriyle Çaykur Rizespor'u devirerek puanını 18'e çıkaran sarı-kırmızılılar, iç saha karnesine bir galibiyet daha eklemeyi başardı. Sezonun ilk maçında 9 kişi kaldığı müsabakada Yeni Malatyaspor'a kaybeden İzmir temsilcisi, o maçın ardından Bornova Stadı'nda hiç puan kaybı yaşamadı. Sarı-kırmızılılar sırasıyla; Fenerbahçe, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş'ı devirirken, Çaykur Rizespor da Bornova Stadı'ndan çıkamayan takımlar arasında yerini aldı. İzmir'de oynadığı son 5 maçı kazanan Göztepe, bu sezon topladığı 18 puanın 15'ini iç sahada elde etti.



Tek rakibi Başakşehir


İç sahada oldukça başarılı bir performans çizen İzmir temsilcisi, Medipol Başakşehir'in ardından ligde kendi sahasında en fazla puan toplayan takım olmayı başardı. Sahasında 6 maça çıkan Medipol Başakşehir 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan alırken, Göztepe ise 6 maçta aldığı 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle İstanbul temsilcisini takip etti. Galatasaray iç sahada 14 puan alarak iki takımı takip ederken, Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın ise kendi evlerinde 12'şer puanı bulunuyor. Kendi sahasında oldukça başarılı bir performans sergileyen Göz Göz, deplasmanda aldığı 3 puanla ise bu listede alt sıralarda kendine yer buldu.

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