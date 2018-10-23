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Göztepe şahlandı

Spor Toto Süper Lig’de haftayı Beşiktaş galibiyetiyle kapayan Göztepe, son 5 haftada aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'de haftayı Beşiktaş galibiyetiyle kapayan Göztepe, son 5 haftada aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. İzmir ekibi son 5 maçın 4'ünü kazanmayı bildi.


Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı Jerome ve Reis'in attığı gollerle deviren Göztepe, iç sahada üst üste 4. kez kazanırken, son 5 haftada 4. kez galip gelerek yükselişini sürdürdü. Ligin ilk 4 maçından yalnızca 3 puan çıkarabilen İzmir ekibi, son 5 haftada ise adeta şahlandı. Sırasıyla; Kayserispor, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor'u devirerek bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan sarı-kırmızılılar, milli aradan önce Kasımpaşa deplasmanından eli boş döndü.


9. hafta karşılaşmasında ise ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ı ağırlayan Göz Göz, üç puana uzanan taraf oldu ve son 5 haftada 12 puanı hanesine yazdırdı. Haftayı 6. sırada noktalayan sarı-kırmızılıların, lider Galatasaray ile arasında 4 puanlık bir fark bulunuyor. İzmir ekibi önümüzdeki hafta Akhisarspor'a konuk olacak.

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