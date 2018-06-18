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18 Haziran 2018 12:55

Göztepe sezonu 27 Haziran’da açacak

Yeni sezon için hazırlıklarına 27 Haziran’da kendi tesislerinde başlayacak Göztepe, daha sonra Erzurum ve Hollanda’da kamp yapacak.

Göztepe sezonu 27 Haziran’da açacak

18 Haziran 2018 12:55


İzmir temsilcisi Göztepe 2018-2019 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran’da başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri’nde başlayacak olan sarı-kırmızılılar, 2 Temmuz’da ise 1. etap kamp çalışmaları için Erzurum’a gidecek. 15 Temmuz’da sona erecek Erzurum kampının ardından da 2. etap kampı 19 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Hollanda/Arnhem’de gerçekleşecek.


Geçtiğimiz sezonunu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren ve Göztepe altyapısında yer alan oyuncuların yer aldığı gelişim kampı ise bugün başladı.




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