Göztepe sezonu 27 Haziran’da açacak

İzmir temsilcisi Göztepe 2018-2019 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran’da başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri’nde başlayacak olan sarı-kırmızılılar, 2 Temmuz’da ise 1. etap kamp çalışmaları için Erzurum’a gidecek. 15 Temmuz’da sona erecek Erzurum kampının ardından da 2. etap kampı 19 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Hollanda/Arnhem’de gerçekleşecek.

Geçtiğimiz sezonunu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren ve Göztepe altyapısında yer alan oyuncuların yer aldığı gelişim kampı ise bugün başladı.