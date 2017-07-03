Göztepe sezonu açtı

Çalışmalara prensip anlaşmasına varılan Selçuk Şahin de katıldı.

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına bugün Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman ile başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular tam kadro yer alırken altyapıda forma giyen genç oyuncular da çalışmalarda yer aldı. Isınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, son bölümde dar alanda oyun çalışması ile sezonun ilk antrenmanını tamamladı.

Göztepe’nin bugün prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Selçuk Şahin de antrenmanda yer aldı.

13 Temmuz’a kadar hazırlıklarını Urla’da sürdürecek olan Göztepe, daha sonra Avusturya’ya giderek kamp çalışmalarına devam edecek.