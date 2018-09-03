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03 Eylül 2018 13:32

Göztepe Stadı yükseliyor

Göztepe’nin 9 Eylül 2017 tarihinde büyük bir coşkuyla temeli atılan ve “Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi” adını alacak stadın inşaatı tam gaz devam ediyor.

Göztepe Stadı yükseliyor

03 Eylül 2018 13:32


Göztepe camiasının yıllardır büyük bir özlemle kavuşmayı beklediği stadı, gece gündüz yapılan çalışmalar ile yükselmeye devam ediyor. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin maraton tribününde tribün prekastlarının takılması işlemine başlanırken güney tribününde ise tribünün taşıyıcı kolonları döküldü.


Batı tribünlerinde bodrum kat kabası tamamlanırken önümüzdeki hafta ise zemin katın döşeme betonunun döküleceği açıklandı.


UEFA standartlarında olacak stat, 2019-2020 sezonunda Göztepe’nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak.




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