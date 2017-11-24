Göztepe ve Altay’a “Şampiyonluk Ödülü”

Lig’e çıkan Altay’a başarılarından dolayı “Şampiyonluk Ödülü” verildi.

Türfad Genel Merkezi tarafından İzmir’de bir otelde düzenlenen “Hoşgeldiniz Şampiyonlar” ödül törenine İzmir spor protokolu, Göztepe ve Altay’ın efsane futbolcuları, yöneticileri ve spor camiasının duayen isimleri katıldı.

Türkiye’de ilk futbol oynanan yerin İzmir olduğunu hatırlatan TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, şampiyon olarak İzmir’i sevince boğan Göztepe ve Altay’a teşekkür etti. Türfad Genel Başkanı Sinan Vardar ise futbolu futbolun içinden gelen kişilerin yönetmesi serzenişinde bulunurken, “Kulüplerin 10’da 9’u batak vaziyette. Türkiye Futbol Federasyonunda futboldan gelen kimse yok. Profesyonel bir yönetimin altında futbolu yönetecek isimlerin olması lazım. Artık bu ülkede futbolu bilen, futbolun içinden gelmiş kişiler yönetsin” diye konuştu.

Törende Göztepe adına ödülü Başkan Mehmet Sepil alırken, Altay’ın ödülü ise Başkan Özgür Ekmekçioğlu’na takdim edildi. İki başkan ödül töreninin ardından basın mensuplarına birlikte poz vererek fair-play örneği sergiledi.