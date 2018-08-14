Göztepe Yelken, Türkiye şampiyonu oldu

Bu yıl 9-12 Ağustos tarihlerinde yapılan Türkiye Optimist Takım Yarışı Şampiyonası’nda ülkenin en iyi 16 kulübü mücadele etti. Can Ertürk, Kuzey Kumlalı, Fahrican Tatlıcan, Berke Erdoğan ve Yağız Önder’den oluşan Göztepe takımı, antrenörler Yücehan Aslan ve Ufuk Karadalga yönetiminde çıktığı yarışlarda 4 gün boyunca Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Fethiye, Arkas Çeşme ve İskenderun ile yaptığı yarışları kazanarak şampiyonluk kupasını bu sene de kazanmanın gururunu yaşadı.

Göztepe Yelken Şube Başkanı Hakan Yenigün, 8 yıllık süreçte sportif yatırımlar, teknik kadro ve sporcuların yoğun antrenman temposu ile beraber gelinen noktanın camia için gurur kaynağı olduğunu belirtirken, üst üste 2. kez Türkiye şampiyonu olmanın gururunun yaşandığını, her başarının yeni hedefler doğurduğunu ve sporcuların daha büyük uluslararası hedeflere yaklaştığını söyledi.