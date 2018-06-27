Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yapılması planlanan transferlerle ilgili soruları yanıtlayan Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Bizim takımımıza, sistemimize en uygun hem maliyet hem kalite olarak uygun oyuncuyu tercih etmek durumundayız” dedi.

14 yıl aranın ardından geçen sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig’i 6. sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Göztepe, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başladı. Adnan Süvari Tesislerinde, Teknik Direktör Bayram Bektaş gözetiminde yapılan antrenmana yeni transfer Alpaslan Öztürk de katılırken, sarı-kırmızılı ekibin neşeli olduğu gözlendi.

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek, sezonun ilk çalışmasında izinli bazı oyuncuların katılmadığını, transfer çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Yeni oyunculardan Alpaslan Öztürk’ün de takımla çalıştığını belirten Bektaş, “Tam netleşmediği için açıklamadığımız ve beklemede olduğumuz birkaç oyuncu var. Onlar da umarım en yakın zamanda takıma dahil olur” diye konuştu.

“Scarione’nin hala Göztepe’nin futbolcusu”

Takımla çalışmalara başlayan Oscar Scarione’nin hala Göztepe’nin futbolcusu olduğunu kaydeden Bektaş, “Zaten mukaveleli oyuncumuz. Kulübün başka bir tasarrufu olur ki, bu sadece maddiyatla alakalı olabilir ya da bunun dışında bir disiplinsiz hareketle ilgili bir şey olabilir. Böyle bir şey olmadığı için, benim idmanıma gelen, mukavele altında olan futbolcu bizimle birliktedir” dedi.

Bektaş, bir soru üzerine transferi gündemde olan futbolculardan Damien Da Silva’nın Türkiye’de oynamak istemediğini belirterek, “Bizim zaten bu konuda araştırmalarımız devam ediyor. Bizim takımımıza böyle bilsin, transfer yapmak için transfer yapmıyoruz. Bizim takımımıza, sistemimize en uygun hem maliyet hem kalite olarak uygun oyuncuyu tercih etmek durumundayız. Bunun için de hassas davranıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kampa kadar birkaç oyuncu transfer edebiliriz”

Prensip anlaşmasına vardıkları Lamine Gassama’nın istedikleri bir oyuncu olduğunu kaydeden Bektaş, resmi sözleşme imzalandığı zaman duyuracaklarını ifade etti. Bektaş, Erzurum kampına kadar kaç oyuncu transfer edilebileceğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu: “İsteriz ki katılsın kampa ve takımla birlikte antrenman yapsın. Ancak görüşme aşamasındasınız, ’yarın geleceğiz, görüşeceğiz’ diyorlar. Bu iş olacak gibi görünürken 3-5 gün daha atabiliyor. Bir şey neticelenmeden isim de söyleyemiyoruz. Üç takım talipken, başka takımlar da talip olabiliyor. Menajerler bu işleri çok karıştırabiliyor bazen. Bu bize de zarar veriyor.”

Anlaşmak istedikleri bir futbolcunun başka bir takımla görüştüğünü ancak beğenmediğini kaydeden Bektaş, “Gel, İzmir’i gör’ diyoruz. Türkiye’de oynamak istemiyorum diyor. ’Burası İzmir, Göztepe Kulübü diyorsun, düşüncelerin değişecek’ diyorsun ama yok diyor” şeklinde konuştu.

Göztepe’de Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupasında olan kaleci Beto’nun yanı sıra izinli oyuncular Andre Castro, Andre Poko ve Nabil Ghilas antrenmanda yer almadı.

2. etap Hollanda’da

2 Temmuz’a kadar çalışmalarını tesislerinde sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, 1. etap kamp çalışmaları için Erzurum’a gidecek. 15 Temmuz’da sona erecek Erzurum kampının ardından da 2. etap kampı 19 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Hollanda/Arnhem’de gerçekleşecek.

Ömer Şişmanoğlu gönderildi

Öte yandan, Ömer Şişmanoğlu’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.