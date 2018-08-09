Göztepe zincir kıracak

Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa’nın kapısından dönen Göztepe, yeni sezonu Bornova Stadı’nda Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla açacak. İzmir ekibi, yeni teknik adamı ve yenilenen kadrosuyla sezona galibiyetle başlamanın planlarını yaparken son 3 yıldır devam eden fobisine de son vermek istiyor.

İzmir temsilcisi son 3 sezonda ligin ilk maçlarında galibiyete uzanmayı başaramadı. 14 sezon aranın ardından yükseldiği Süper Lig’de geçen sezonun ilk maçında Fenerbahçe’yi konuk eden Göz Göz, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. 2016/2017 sezonunun ilk maçında o zamanki adıyla Gaziantep BŞB. deplasmanında sezona merhaba diyen Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

2015/16 sezonunda ise İzmir’de yaşanan stat sorunu sebebiyle ligin ilk maçını Bursa Atatürk Stadyumu’nda Elazığspor ile oynayan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Göztepe ligin ilk maçındaki son galibiyetini 2014/2015 sezonunda Ankara’da aldı. O dönem TFF 2. Lig’de mücadele veren İzmir temsilcisi, deplasmanda Gölbaşıspor’u 2-0’lık skorla devirdi.

Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte yeni sezona merhaba diyecek olan sarı-kırmızılılar, ilk kez Bornova Stadı’nda kendi seyircisi önünde sezon açacak. Geçen yıl ilk maçta alınan ceza sebebiyle Fenerbahçe maçını boş tribünler önünde konuk etmişti.