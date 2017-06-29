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29 Haziran 2017 16:41

Göztepe’de “aşık atışması” gibi yazışma

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Göztepe’de bir taraftar, henüz transfer yapmayan takımına sosyal medya hesabından baş harfleri “Transfer” olan akrostiş şiir yazınca, sarı-kırmızılı kulüp de o taraftara sosyal medya hesabından yine akrostiş bir şiirle cevap verdi.

Göztepe’de “aşık atışması” gibi yazışma

29 Haziran 2017 16:41


Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe henüz bir transfer yapmayınca taraftarlardan tepki gecikmedi. Takımından herhangi bir transfer haberi gelmemesi üzerine baş harfleri “Transfer” olan akrostiş şiir yazan bir taraftar, gönderisine Göztepe’nin resmi sosyal medya hesabını da etiketledi. Taraftarın bu mesajına kayıtsız kalmayan sarı-kırmızılı kulüp, yine akrostiş bir şiirle yanıt verdi. Göztepe’nin resmi hesabından paylaşılan şiirin baş harflerinde ise “Az kaldı” yazısı göze çarptı. Kulüp ile taraftar arasındaki bu yazışmayı görenler, “Aşık atışması gibi” yorumunu yaptı.



İşte o şiirler


“Telefon elde


Radyo kulakta


Antenler açık


Narkoz burunda


Serseri olduk


Fani devranda


Ey Rabbim


Rızkımızı ver elhamdulillah.”



“Anlıyoruz sizleri


Zordur beklemek


Kimse merak etmesin


Az kaldı gelecek


Laf atmayın lütfen


Dönen biz değil miyiz


Issız köşelerden.”




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