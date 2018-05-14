Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 13:37

Göztepe’de Ba damgası

Göztepe’nin devre arasında kadrosuna dahil ettiği golcü Demba Ba, yarım sezonda gösterdiği başarılı performansla takımın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Göztepe’de Ba damgası

14 Mayıs 2018 13:37


Ligin ilk yarısında 14 gol atan Adis Jahovic’in Atiker Konyaspor’a gitmesinin ardından Göz Göz’ün kadrosuna kattığı Demba Ba, attığı gollerle kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Son olarak Konyaspor deplasmanında takımına puanı getiren golü kaydeden Senegalli oyuncu, 12 maçta rakip filelere 7 gol bırakarak İzmir ekibinin en skorer oyuncusu olmayı başardı. Deneyimli futbolcu, ligin son haftasında oynanacak olan Galatasaray maçında da takımının en büyük kozlarından olacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senegalli, henüz İzmir ekibiyle sözleşme uzatmazken, adı eski kulübü Beşiktaş ile de anılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç