Göztepe’de Ba damgası

Ligin ilk yarısında 14 gol atan Adis Jahovic’in Atiker Konyaspor’a gitmesinin ardından Göz Göz’ün kadrosuna kattığı Demba Ba, attığı gollerle kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Son olarak Konyaspor deplasmanında takımına puanı getiren golü kaydeden Senegalli oyuncu, 12 maçta rakip filelere 7 gol bırakarak İzmir ekibinin en skorer oyuncusu olmayı başardı. Deneyimli futbolcu, ligin son haftasında oynanacak olan Galatasaray maçında da takımının en büyük kozlarından olacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senegalli, henüz İzmir ekibiyle sözleşme uzatmazken, adı eski kulübü Beşiktaş ile de anılıyor.