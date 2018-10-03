Göztepe'de başarının sırrı “sistem”

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Göztepe'de bu maçın hazırlıkları sürüyor. Hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam eden sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Bayram Bektaş, üst üste aldıkları 3 galibiyeti hak ederek elde ettiklerini söyledi. Her hafta rakibe göre yeni oyun anlayışı, yeni bir felsefeye göre hareket ettiklerini anlatan Bektaş, “Kasımpaşa'ya kazanmak için gideceğiz. Orada da kazanmak için kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz” dedi.

Başarılı teknik adam, Kasımpaşa maçından sonraki milli maç arasının kendilerine iyi geleceğini dile getirerek, “Kasımpaşa maçını kazanıp, 4'te 4 yaparak milli maç arasına girersek çok daha iyi olur. Moraller zaten üst seviyede, daha da üst seviyeye çıkar inşallah” şeklinde konuştu.

“Başarının sırrı sistem”

Son 3 haftada sahaya çıkan ilk 11'de değişiklik yapmamasıyla ilgili olarak amacının istikrarı yakalamak olduğunu ifade eden Bektaş, “Biz de oyun anlamında oyuncuların pozisyonları itibarıyla taşlar yerine oturduğu zaman istediğimiz oyunun çıkacağını düşünüyorduk ve buna göre hazırlandık. ‘Kazanan takım bozulmaz' anlayışı sadece istisnadır, rakibinizin çok farklı bir oyun anlayışı vardır, siz bunu hem durdurup hem rakibe üstünlük kurmak için değişiklik yapabilirsiniz. Bizim şu an oturmuş sistemimiz iyi işliyor. Onu değiştirecek bir gerekçe de yok. İstediğimiz oyun da çıkıyor. Skoru yakaladığımızda, rakip bizi forse etmeye çalıştığında biz rakibin açıklarını da çok iyi değerlendiriyoruz” dedi.

Hep ileriye baktıklarını söyleyen Bektaş, “Lige başladığımızda biz yine kendi oyunumuzu oynayıp kaybettik. 7 haftada 12 puan topladık, sergilediğimiz oyuna göre daha fazlasını da alabilirdik. Oyun olarak amacımıza ulaşıyoruz. İstediğimiz yerdeyiz sadece sezon başında sonuçlandırmada ve ileri uçta oyuncu eksikliğinden veya şu anda kadromuzda bulunmayan bir oyuncunun hazır olmayışından bu eksikliği yaşadık” ifadelerini kullandı.