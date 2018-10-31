Göztepe'de en agresif futbolcu Andre Poko

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Gabonlu oyuncusu Andre Poko, gördüğü kartlarla geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımın en agresif oyuncusu oldu.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen ve kısa sürede takımın önemli isimlerinden olan Andre Poko'nun başı gördüğü kartlarla dertte. Sert ve mücadeleci yapısıyla tanınan Gabonlu oyuncu, bu sezon 6 lig maçında forma giyerken, bu sürede 3 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Geride kalan 10 haftada takımın en fazla kart oyuncusu olan Poko, bir sarı kart daha görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Bu sezon takımın en agresif ismi olan Poko, geçtiğimiz sezon da benzer bir istatistiğe imza atmayı başardı. Geçen yıl devre arasında takıma katılmasına rağmen sezon sonunda takımın en fazla kart gören oyuncusu oldu. 2017-2018 sezonunda 14 maçta İzmir ekibinin formasını giyen Gabonlu futbolcu, 8 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor'da oynarken 6 sarı kart gören Andre Poko, sezonu 14 sarı, 1 kırmızı kartla noktaladı. Göztepe'de toplamda 20 maçta süre alan başarılı futbolcu, 11 sarı, 2 kırmızı kartla mücadele etti.

Dört oyuncu sınırda

Ligde haftayı Akhisarspor yenilgisiyle kapatan Göztepe'de, sarı kart sınırında bulunan oyuncu sayısı 4'e çıktı. Maçtan önce üçer sarı kartla ceza sınırında bulunan Titi ve Reis karşılaşmayı kart görmeden tamamlarken, sağ bek Gassama ile Poko gördükleri sarı kartlarla ceza sınırına geldi. Bu dört oyuncu, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 12. haftada oynanacak olan BB Erzurumspor maçında kadroda yer alamayacak.

Kupada sahne alıyor

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. Tur'da dahil olan Göztepe, ilk sınavına yarın çıkacak. İzmir ekibi, yarın Atatürk Stadı'nda Çengelköy Futbol Yatırımları'nı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yalnızca kapalı tribün taraftarlara açılacak. Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın bu karşılaşmada ligde az süre alan oyunculara şans vermesi bekleniyor. Öte yandan rakibini Atatürk Stadı'nda ağırlayacak olan Göz Göz, 653 gün sonra emektar stadyumda maça çıkacak. İzmir ekibi, Atatürk Stadı'nda son olarak 18 Ocak 2017 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası maçında Sivasspor'la karşılaşmıştı.