Göztepe'de hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek moral bulan Göztepe, yarın Akhisarspor'a konuk olacak. İzmir ekibi, Ege derbisini kazanarak yükselişe geçmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de son haftaların formda takımı Göztepe, 10. hafta karşılaşmasında yarın ligin son sırasında bulunan Akhisarspor'a konuk olacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Traore, Deniz Kadah ve Atakan, yarın oynanacak karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak. Sarı-kırmızılıların iki Brezilyalı stoperi Reis ve Titi de sarı kart sınırında yer alıyor.

Göztepe'nin Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

"Beto, Berkan, Titi, Reis, Gassama, Poko, Borges, Castro, Yasin, Halil, Jerome."

Geçen sezon iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 2-0 kazanırken, Akhisar'da oynanan karşılaşma ise 1-1 berabere noktalanmıştı. Göztepe, haftaya 15 puanla 6. basamakta girerken, Akhisarspor ise topladığı 5 puanla ligin son basamağında yer alıyor.