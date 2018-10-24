Göztepe'de herkes golcü

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Göztepe'de geride kalan 9 haftada her mevkiden en az 1 oyuncu gol atma sevinci yaşadı.

Süper Lig'de son 5 haftadan çıkardığı 4 galibiyetle sıralamada 6. basamağa çıkan Göztepe, 9 haftada rakip filelere 12 gol bıraktı. Maç başına 1.3 gol ortalaması yakalayan İzmir temsilcisinde 6 farklı oyuncu, bu sezon gol atma sevinci yaşadı. Kaleci Beto haricinde her mevkide forma giyen en az bir oyuncu bu sezon gole imza koyarken, takımın en skorer ismi ise attığı 5 golle Yasin Öztekin oldu. Kariyerinde en golcü sezonunu 2016/2017 sezonunda Galatasaray'da forma giyerken yaşayan Öztekin, sezonu 11 golle noktalamıştı. Yasin'in ardından en skorer oyuncu ise İngiliz forvet Jerome oldu. Ligin 4. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından birkaç gün önce takıma takılan Jerome, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçında fileleri sarsarak kalitesini gösterdi. Halil Akbunar, Andre Castro, Reis ve Alpaslan Öztürk de bu sezon bir kez gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımın evinde Yeni Malatyaspor'a kaybettiği müsabakada ise Sadık Çiftpınar kendi ağlarını havalandırmıştı.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Beto, Deniz ve Reis'in tedavilerine başlandı. Üç oyuncunun da pazartesi günü oynanacak olan Akhisarspor maçına yetişmesi bekleniyor.