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28 Ağustos 2018 15:27

Göztepe’de kombine fiyatları güncellendi

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Göztepe, 2018-19 sezonu kombine bilet fiyatlarını güncelledi.

Göztepe’de kombine fiyatları güncellendi

28 Ağustos 2018 15:27


Göztepe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada Bornova Stadı’nda oynanacak iç saha karşılaşmaları için geçerli olan kombine fiyatlarının güncellendiği duyuruldu. Maraton Tribün’ün kapalı gişe olduğu ifade edilen açıklamada, Numaralı Tribün için kombine fiyatının bin 450 TL, VIP Tribün kombine fiyatının ise 2 bin 900 TL olarak güncellendiği dile getirildi.


Numaralı ve VIP Tribün’de kalan az sayıda kombine biletlerin passo.com.tr internet sitesi üzerinden veya Atatürk Stadı Passolig gişelerinden alınabileceği belirtildi.



Papatya’dan teşekkür


Sarı-kırmızılı taraftarların kombine biletlere gösterdiği ilgiye teşekkür eden Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ise, “Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi tribünleri doldurmaya ve takımımızı desteklemeye devam ediyor. Kısa süre içerisinde kalan az sayıdaki kombine biletin de tükeneceğine inanıyorum. Bornova Stadında taraftarımızın desteğiyle kapalı gişe oynamaya devam edeceğiz. Tüm taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.




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