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26 Haziran 2018 17:22

Göztepe’de loca satışları başlıyor

Göztepe, inşaatı devam eden Gürsel Aksel Stadyumu için loca satışlarına başlanılacağını açıkladı.

Göztepe’de loca satışları başlıyor

26 Haziran 2018 17:22

2019-2020 sezonunda hizmete açılması beklenen stadyumda locaların sadece maç günleri değil, diğer günlerde de hizmet vereceğinin altı çizildi.


Göztepe’de inşaatı devam eden Gürsel Aksel Stadyumu için loca satışları başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Loca satın alan taraftarlarımız 2019-2020 sezonunda Göztepe’nin ev sahibi olduğu tüm maçlarına giriş imkanı bulacak. VIP hizmetlere sahip localarda kendi evinin salonundaymış gibi rahat edecek olan taraftarlarımız her locaya özel WC-lavabo, loca önlerinde rahat koltuklar, stadyum restoranından faydalanma imkanı, internet hizmeti, özel müşteri temsilcisi, locaya özel hostes, kapalı otopark ve maç esnasında şikayet/taleplerini bildirmek için çağrı merkezi gibi hizmetlerden faydalanabilecek. Loca sahipleri, stadyumda yapılacak tüm milli maç veya maç dışı etkinliklerde öncelikli bilet satın alma hakkına sahip olacak. Önceden haber verildiği takdirde localar maç günleri dışında toplantılar için kullanılabilecek" denildi.




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