Göztepe'de Samed Ali göze girdi

Tur maçında Çengelköy'ü farklı geçerken, karşılaşmada iki kez ağları sarsan Samed Ali, 'forma yarışında varım' mesajı verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çengelköy'ü 4-0 mağlup eden Göztepe adını bir üst tura yazdırırken, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncular gösterdikleri performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Geçen sezon Menemen Belediyespor'da 24 gol atarak dikkatleri üzerine çeken ve sezon başında Göztepe'ye transfer olan Samed Ali Kaya, oynadığı başarılı futbol ve 2 golle Teknik Direktör Bayram Bektaş'a forma savaşına hazır olduğunun mesajını verdi. 58. dakikada çok şık bir gole imza atan Samed, 80. dakikada da güzel bir vuruşla ağları buldu. Samed Ali'nin yanı sıra Ngango, Grillo, Cikalleshi, Hakan Cinemre, Eren ve Kadu da performanslarıyla tam not aldı. Göztepe taraftarlarının en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen Gouffran ise vasatı aşamadı.

Bektaş'tan kupa itirafı

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kupada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, “Kalede genç Eren'e şans verdik. O da çok iyi bir maç çıkardı. Üzerine koymaya devam ederse ilerleyen yıllarda milli takımın kalesini koruyabilir. Oyuncularım maçı ciddiye alarak iyi bir performans ortaya koydu. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek, finale gitmek ve hatta kupayı almak isteriz” dedi.