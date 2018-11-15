Göztepe'de tecrübe konuştu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, geride kalan haftalarda 30 yaş ve üzerinde 11 oyuncu süre aldı.

Spor Toto süper Lig'de 12 hafta geride kalırken Göztepe kadroda tercihini tecrübeli oyunculardan yana kullandı. Teknik Direktör Bayram Bektaş bu sürede 24 farklı oyuncuya şans verirken, bu isimlerin 11'i, 30 yaş ve üzerindeki futbolcular oldu. Sarı-kırmızılı takımın en tecrübelisi 36 yaşındaki file bekçisi Beto olurken, Portekizli kaleciyi Kadu (32), Gouffran (32), Jerome (32) ve Deniz Kadah (32) takip etti. 29.1 yaş ortalamasına sahip olan İzmir temsilcisi, Akhisarspor'un ardından ligin en tecrübeli 6. takımı olarak göze çarpıyor.

En genç Yalçın

36 yaşındaki Beto'nun en tecrübeli isim olarak dikkat çektiği Göztepe'de, ligde forma giyen en genç isim altyapıdan yetişen Yalçın Kayhan oldu. Genç oyuncu, ligin 5. haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasının 90. dakikasında Yasin Öztekin'in yerine oyuna dahil olmuştu. Yalçın'ın ardından sarı-kırmızılıların en genç oyuncusu yine altyapıdan yetişen bir başka isim Göktuğ Bakırbaş oldu. 22 yaşındaki Bakırbaş, 2. haftada oynanan Galatasaray maçında kaleyi korurken, Beşiktaş maçında da sakatlanan Beto'nun yerine oyuna girdi.

Gençlere taş çıkardılar

Göztepe'nin geride kalan haftalarda en fazla süre alan 6 oyuncusunun 5'i, 30 yaş ve üzerindeki isimler oldu. 30 yaşındaki Brezilyalı Titi bin 80 dakika görev yaparken, Yasin Öztekin (31) bin 5 dakika süre aldı. En tecrübeli isim olan Beto'nun 985 dakika sahada kaldığı sarı-kırmızılı takımda, Borges (30) 982, Reis (31) ise 967 dakika şans buldu.