Göztepeli futbolcular, yeni stat inşaatını gezdi

Spor Toto Süper Lig’de UEFA Avrupa kupaları iddiasını sürdüren Göztepe’de teknik heyet ve futbolcular yapımı devam eden stat inşaatını gezdi. Teknik Direktör Tamer Tuna ve futbolcular, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin mimarı Tuğrul Büyükköken’den stat hakkında detaylı bilgi aldı. İnşaat hakkında bilgi alan Başkan Vekili Talat Papatya, en büyük hayalinin Göztepe’nin yeni stadına maça çıkması olduğunu söyledi. Toplu halde hatıra fotoğrafı çektiren sarı-kırmızılılar, inşaatta çalışan işçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.