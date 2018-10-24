Göztepeli işadamlarından TSYD'ye ziyaret

Göztepeli İşadamları Derneği (GİADER) yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş'u ziyaret etti.

GİADER Başkan Yardımcısı Hüsnü Öztunceli, yönetim kurulu üyeleri Levent Çetin, Mustafa Egel ve Güven Kurtar'ın yer aldığı ziyarette, İzmir'de futbolun gelişimine katkı sağlayacak projelerde işbirliğine gidilmesinin önemine dikkat çekildi. Öztunceli, Göztepeli işadamları olarak egolarını askıya bırakıp, sarı-kırmızılı camiaya katkı sağlamak üzere yola çıktıklarını anlattı. GİADER yöneticileri, Mehmet Sepil yönetiminde Göztepe'nin iyi bir yola girdiğine dikkat çekerek, stadının tamamlanmasıyla birlikte efsane kadro döneminden sonra yeni bir tarihin yazılabileceğini vurguladı.

TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş ise Göztepe'nin başarılarının kendilerini de memnun ettiğini, İzmir'in spor kulüplerinin gelişmesi ve yükselmesinin kente değer katacağını anlattı. Okumuş, bu ortak paydada kentteki sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde hareket etmesinin gereğine inandıklarını, güçlü bir yönetim kuruluna sahip TSYD İzmir'in bu bilinçle faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi. GİADER yöneticileri, ziyaretin anısına Bahri Okumuş'a plaket takdim etti.