Göztepe’nin efsaneleri “Umuda elini uzat” dedi

Göztepe Spor Kulübü ile İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun birlikte düzenledikleri “Umuda elini uzat” sosyal sorumluluk projesi kapsamında planlanan etkinliklerin ilki geçtiğimiz günlerde İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleşti.

Göztepe Spor Kulübü’nün tarihini anlatan video gösterimi ile başlayan etkinlik, proje yöneticisi Behçet Şenözhür ve Göztepe’nin efsane takımından Nevzat Güzelırmak, Halil Kiraz, Cenap Öztezel, Ertan Öznur, Mehmet Türken, Cudi Vergili’nin yaptıkları konuşmalar ile devam etti. Çocukların büyük ilgisi ve sordukları sorular ile keyifli anlar yaşayan efsane futbolcular, lakaplarının hikayelerini ve eski anılarını çocuklar ile paylaştı. Kurum 1. Müdürü Vural Temür ise Göztepe ailesine ve efsane futbolculara yanlarında oldukları için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çocuklar, efsane takım ve kurum müdürlerinin birlikte yemek yemesi ile devam eden etkinlik, kurum müdürlerinin efsane futbolculara kurumu gezdirmesi ile sonlandı. Proje sorumlusu Behçet Şenözhür, getirdikleri spor ve kırtasiye malzemelerini oluşturulan mağazaya teslim ederken, kurumda bulunan çocuklar tarafından seramik üzerine yapılan Göztepe ve kurum logosu işlemesi de Göztepe Müzesine konulmak üzere Adil Artuner’e teslim edildi.

Etkinliğin çok güzel geçtiğini belirten Behçet Şenözhür, kurum müdürleri ve personellerine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti. İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan çocukların topluma kazandırılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ve bu konuda desteklerin devam edeceğini dile getiren Şenözhür, bir sonraki etkinliğin 1 ay içinde gerçekleşeceğini söyledi.