Göztepe'nin kozu Bornova

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'ı konuk etmeye hazırlanan Göztepe, bu sezon evinde aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha eklemek istiyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş maçına hazırlanırken sarı-kırmızılılar planlarını galibiyet üzerine kurdu. Zorlu karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, iç sahada aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha eklemek istiyor. Bu sezon Bornova Stadı'nda 4 maça çıkan Bayram Bektaş'ın öğrencileri; Fenerbahçe, Kayserispor ve Atiker Konyaspor'u devirmeyi başardı. Göz Göz iç sahada tek puan kaybını ise Yeni Malatyaspor karşısında yaşadı. Ligin açılış haftasında rakibini ağırlayan sarı-kırmızılılar, 9 kişi kaldığı maçta Malatya ekibine 3-1 kaybederek lige puansız başlamıştı. Taraftarlarının desteğiyle İzmir'de kolay kolay maç kaybetmeyen ev sahibi, Beşiktaş karşısında galibiyete uzanarak iç sahada üst üste 4. kez kazanmanın planlarını yapıyor.

Konuk ekip Beşiktaş ise bu sezon dış sahada oynadığı karşılaşmalarda istediği puanları toplayamadı. Şenol Güneş'in öğrencileri deplasmanda çıktıkları 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar bu sezon BB.Erzurumspor'u deplasmanda devirirken; Bursaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor deplasmanlarında 1 puana razı oldu.

Seriyi bitirmeye çalışacak

Bu hafta Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanan Göztepe, rakibini devirerek Beşiktaş karşısında aldığı kötü seriye de son noktayı koymayı hedefliyor. İki ekibin son 20 karşılaşmasında Göztepe yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş 3-1 ve 5-1'lik skorlarla kazanmayı başardı.