Göztepe’nin taraftarlarından Başkan Pekdaş’a ziyaret

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Göztepe’nin Yalı Taraftar Derneği Grubunun yöneticilerini makamında ağırladı. Konak Belediyesinin Basmane’deki hizmet binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Pekdaş, Göztepe’ye gönül veren taraftarları bir kez daha kutladı. Türkiye’nin köklü takımlarından Göztepe’nin Süper Lig’e çıkmasının İzmir’e büyük fayda sağlayacağını dile getiren Pekdaş, sadece taraftarların değil, kentin diğer sakinlerinin de bu başarıdan kazanç elde edeceğini söyledi. Göztepe’nin yıllar sonra İzmir’i Süper Lig’de temsil edecek olmasının yaşattığı mutluluğu bir kez daha dile getiren Pekdaş, Yalı Derneğini de bu süreçte ortaya koyduğu özveriden ötürü kutladı.

Ziyarette dile getirilen konulardan biri de stat konusu oldu. Göztepe için yapılacak yeni stadın takım için gerekli olduğunu ancak kapasitesinin yetersiz olacağını kaydeden Başkan Pekdaş, stat konusunda CHP’li belediyelerin hedef gösterilmesine de tepki gösterdi. Türkiye’deki büyük statların hükümet emriyle devlet bütçesinden aktarılan kaynakla yaptırıldığını vurgulayan Pekdaş, "Türkiye’deki diğer statları devlet yapıyor; ama sıra İzmir’e gelince her şey belediyelerden bekleniyor. O koca koca statları belediye bütçesiyle mi yaptılar, aksine devlet yaptı. Siyasi iktidar Anadolu’daki şehirlerde devlet bütçesini kullanıyor, İzmir’e gelince suçu belediyeye atıyor. İzmir’in Avrupa ölçeğinde bir stada ihtiyacı var. Seyirci kapasitesiyle, teknik donanımıyla İzmir’in şanına yakışır bir stat olmalı" diye konuştu.

İzmir’in futbolda önemli başarılar elde etmiş bir kent olduğunu da sözlerine ekleyen Pekdaş, bu yıl Göztepe’nin yanı sıra Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımının da üst üste beşinci kez Türkiye şampiyonu olarak bu başarıya katkı koyduğunu söyledi. Konak Belediyespor’un Türkiye’yi Avrupa’da temsil edeceğini de dile getiren Başkan Pekdaş, "Ön eleme grubundan çıkarsak Avrupa’nın farklı şehirlerinden kadın futbol takımları İzmir’e maça gelecek. Bu kent için de önemli bir katkı sağlamış olacak. Bu tür heyecanlara İzmir’in ihtiyacı var. İnşallah bu sene bunu başaracağız" dedi. Göztepe Yalı Taraftar Derneği Başkanı Başkanı Tamer Balin ziyaret sonunda Başkan Pekdaş’a üzerinde adının yazdığı forma ve plaket sunarken, Tribün Lideri Orçun Yaprak da şampiyonluk tişörtünü hediye etti.