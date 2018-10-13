Göztepe'nin yenileri formayı kaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, sezon başında takıma katılan isimlerden Titi, Gassama, Yasin, Borges ve Alpaslan gösterdikleri performansla Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Ligde geride kalan 8 haftada aldığı 4 galibiyet ve 4 yenilgiyle 12 puan toplayan Göztepe'de, sezon başında takıma katılan isimler gösterdiği performansla şimdiden takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Yeni transferler arasında sarı-kırmızılı formayı en çok giyen isim ise sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen Brezilyalı stoper Titi oldu. Titi, geride kalan tüm maçlarda 90 dakika forma giyerek bu alanda partneri Reis ile birlikte zirveye oturdu. Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan gelen sağ bek Gassama, 8 maçta 657 dakika sarı-kırmızılı formayı terletirken geçen yıl Göztepe'de top koşturan Sabri Sarıoğlu'nun yokluğunu aratmadı.

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra Göztepe'nin yolunu tutan ve İzmir ekibinde yeniden doğan Yasin Öztekin 646 dakika süre alırken, bu maçlarda takımına 5 gollük katkı da sağladı. Takımın skorer ismi olan Öztekin, 2 de gol pası verdi. İzmir temsilcisinde Borges 630 dakika, Alpaslan Öztürk de 518 dakika süre alarak Bayram Bektaş'ın vazgeçilmezleri arasında kendilerine yer buldu.

Rakip Altınordu

Göztepe, lige verilen arayı boş geçirmeyecek. Sarı-kırmızılılar, yarın hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yla karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'da Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma taraftarlara kapalı olacak.