Göztepe’nin yenileri stadyum inşaatını gezdi

Göztepe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Titi, Fausto Grillo, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Celso Borges, Yasin Öztekin, Samed Ali Kaya, Deniz Kadah, Sokol Cikalleshi, Cameron Jerome ve Manisaspor’dan geri dönen Göktuğ Bakırbaş, yeni stadın gezdi. Şantiye alanında bir araya gelen futbolcular, projenin mimarından bilgi alıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Transfer sezonunun son gününde takıma katılan İngiliz golcü Cameron Jerome, kısa sürede takıma alıştığını söyledi. Jerome, “Takıma katılalı kısa bir süre oldu ama arkadaşlarıma alıştım. Burada çok mutluyum. Bu sezon takımıma katkı sağlamayı hedefliyorum. Önümüzdeki sezon ise yeni stadımızda gollerimi atmak için sabırsızlanıyorum. Mimarımızdan aldığımız bilgilere göre tribünler İngiltere’deki gibi sahaya oldukça yakın olacak bu beni çok heyecanlandırdı" dedi.