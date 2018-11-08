Göztepe'ye eski dostlar rakip olacak

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta BB. Erzurumspor ile karşılaşacak olan Göztepe'ye, eski oyuncuları Hakan Arslan, Lokman Gör ve Leo rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü BB.Erzurumspor ile karşılaşacak olan Göztepe rakibini devirerek deplasman fobisine son vermenin planlarını yaparken, Erzurum temsilcisinde bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten üç isim bulunuyor. 2016-2017 sezonu başında İzmir temsilcisine gelen Leo Schwechlen ile Lokman Gör ve 2015-2016 sezonunda Göztepe'de top koşturan Hakan Arslan eski takımlarına rakip olacak. Leo ve Lokman, Play-Off finalinde Eskişehirspor'u devirerek 14 yıl aranın ardından Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu. Lokman Gör İzmir temsilcisinin formasını bir sezon terletirken, Leo ise iki sezon boyunca Göztepe forması giydi. Hakan Arslan da bir sezon sarı-kırmızılı formayı terletti. İki oyuncunun yanı sıra Göztepe'nin geçen sezon başında hazırlık kampında denediği ancak sözleşme imzalamadığı Trtovac da Erzurum ekibinde mücadele ediyor. Yine İzmirli futbolseverlerin yakından tanıdığı Bucaspor patentli Taylan Antalyalı da sarı-kırmızılılara rakip olacak.

Ligde ilk kez rakip olacaklar

BB.Erzurumpor ile Göztepe, bu hafta yapacakları mücadele ile ligde ilk kez birbirlerine rakip olacak. İki takım daha önce 2015-2016 sezonunda Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda İzmir Atatürk Stadı'nda birbirlerine rakip olmuş, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Göz-Göz, rakibini seri penaltı atışları sonucunda 3-0 yenerek turlamıştı.