Göztepe'ye, İzmir bayram deplasman hüsran

Spor Toto Süper Lig'de BB.Erzurumspor'a kaybeden Göztepe deplasman kabusundan bir türlü kurtulamıyor. İç sahada rakip tanımayan İzmir ekibi, deplasmanda adeta yokları oynuyor.

Haftayı BB.Erzurumspor yenilgisiyle kapatan Göztepe, bu hafta da dış sahadan puan çıkarmayı başaramadı. Ligde 6. dış saha maçına çıkan İzmir temsilcisi, 5. defa sahadan yenik ayrılarak fobiye Erzurum'da da son noktayı koyamadı. Dış sahada yalnızca 3 puan çıkaran Göztepe, bu alanda ligin en kötü ekipleri arasında yer aldı. 2018 yılında ligde 14 dış sahada maçına çıkan Göztepe, bu maçlardan sadece 1'ini kazanabildi. Deplasman karnesi oldukça zayıf olan Göztepe, ilk yarının son 5 haftasının 3'ünde dış sahada puan arayacak.

Büyüklerden alıp alt gruba dağıttı

Bu sezon Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımları deviren Göztepe, alt sıralarda mücadele veren takımlar karşısında istediği skorları alamadı. Ligde ilk üç maçtan puan alamayan Alanyaspor ilk galibiyetini sarı-kırmızılılar karşısında yaşarken, üst üste üç maç kaybeden Akhisarspor'da İzmir temsilcisini devirmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Erzurumspor'a da yenilerek bu sezon alt sıralardan kurtulmak için mücadele veren takımlara can simidi oldu. Göztepe lige verilen milli aradan sonra sahasında M.Başakşehir'i konuk edecek.