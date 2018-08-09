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09 Ağustos 2018 12:39

Göztepe’ye yeni sağlık sponsoru

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Göztepe, Medical Park İzmir Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Göztepe’ye yeni sağlık sponsoru

09 Ağustos 2018 12:39


Sponsorluk kapsamında 2018/2019 sezonu boyunca Göztepe Spor Kulübü bünyesinde görev yapan tüm profesyonel sporcuların ve teknik heyeti ile tüm amatör branş sporcuları, altyapı sporcuları sağlık kontrolleri Medical Park İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak.


Medical Park İzmir Hastanesi adına imza atan hastane Genel Müdürü Veysi Kubba, “ Hem Süper Lig’de hem de diğer branşlarda başarıyı hedefleyen ve altyapısını güçlendirme yolunda önemli işler yapmayı planlayan, İzmir’in köklü spor kulüplerinden biri olan Göztepe’ye ana sağlık sponsoru olmaktan onur duyuyoruz. Güzide ulusal bir futbol takımımız olan Göztepe’nin, oluşturdukları yeni vizyon ile küresel bir marka olmak yönünde hızla ilerlediğini görüyorum ve başarılar diliyorum” dedi. Göztepe Spor Kulübü adına imza törenine katılan Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Mutlu ise “Medical Park İzmir Hastanesi, dünya standartlarında yüksek kalitede bir hastane. Biz oyuncularımızı sağlık alanında güvenilir ellere emanet ettik. Medical Park ile sponsorluk ilişkisinin yanı sıra aramızda bir gönül bağı da kurduk” diye konuştu.




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