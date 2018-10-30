Gran Fondo Çeşme'de 1337 bisikletçi yarışacak

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Gran Fondo Bisiklet Yarışları'na, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bin 337 bisikletçi kayıt yaptırdı.

4 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan yarışlar, 47 kilometrelik kısa tur ve 100 kilometrelik uzun tur olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Kayıtların 29 Ekim Pazartesi günü sona erdiği bisiklet yarışlarında, kısa kategoride 857, uzun kategoride ise 480 bisikletçi pedal çevirecek.

Argeus Travel & Events ve Veloturk tarafından Carraro'nun ana sponsorluğunda, Çeşme Belediyesi'nin desteği ile organize edilen Veloturk Gran Fondo Çeşme yarışlarında görsel şölen de yaşanması beklenirken, yarışlar için toplanan katılım bedelleri, bisiklet sevgisini bir iyilik hareketine dönüştüren Veloturk'ün "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında, pek çok çocuğun bisiklet hayallerinin gerçek olmasını sağlayacak.

Bisiklet sevgisi iyilik hareketine dönüşüyor

“Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” mottosu ile bir araya gelen Sarper Günsal, Arda Türkmen, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı, Okan Can Yantır ve Umut Duygu tarafından kurulan Veloturk, bisiklet sevgisini iyilik hareketine dönüştüren bir organizasyon olarak bugüne kadar binlerce çocuğun hayallerindeki bisikletler ile buluşmasını sağladı.

Veloturk Gran Fondo Çeşme bisiklet yarışlarına Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurumsal destek sağlıyorlar.