Gripin Aliağa’da gönülleri fethetti

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sevenleri ile buluşan ünlü rock grubu verdiği konser ile Aliağalılara müzik ziyafeti yaşattı. Söyledikleri hareketli parçalar ile konser alanını dolduran binlerce kişiyi coşturan gripin slow parçalarıyla da hayranlarına duygusal anlar yaşattı. ‘Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar’, ‘Durma’, ‘Böyle Kahpedir Dünya’, ‘Aşk Nerden Nereye’, ‘Muhtemel Aşk’, ‘Neden Bu Elveda’ gibi şarkılarını seslendiren Gripin’e Aliağalılar da sık sık eşlik etti.

Hayranlarının sevgi tezahüratlarıyla sahneye çıkan Gripin konserine son albümün ikinci klip şarkısı olan ‘Hiç Utanmadan’ adlı parça ile başladı. Yaklaşık beş bin kişinin katılımı ile gerçekleşen konserde Gripin, seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını sildi. Gripin söylediği hemen hemen bütün şarkılarda seyirci ile düet yaptı.

Performansları ile mest ettiler

Yaklaşık iki saat sahnede kalan grup muhteşem sahne performansı ile Aliağalıları mest etti. Grup üyelerinin zaman zaman gerçekleştirdiği enstrümantal şov izleyenlerden büyük alkış aldı. ‘Neden Bu Elveda’ şarkısına dansları ile eşlik eden ASEV öğrencileri konsere renk katarken bayrak şov da coşkuyu ikiye katladı.

Sahnede otuz parça seslendiren vokalist Birol Namdaroğlu, Aliağa’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Aliağa’da uzun süre unutulmayacak muhteşem bir konsere imza atan Gripin, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.