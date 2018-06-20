Gripin Aliağa’da sahne alacak

Etkinliklerin final gecesinde hayranları ile buluşacak olan “Gripin” en sevilen parçalarını Aliağalılar için söyleyecek.

Aliağa Belediyesi Sanat Evi’nin (ASEV) yıl sonu kültür sanat etkinlikleri Gripin konseri ile final yapacak. 22 Haziran Cuma günü Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilecek olan konser saat 21.00’de başlayacak.

Böyle Kahpedir Dünya, Aşk Nerden Nereye, Durma Yağmur Durma, Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar, Gidenin Dostu Olmaz, Beni Boş Yere Yorma, Vazgeçtim Ben Bugün gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra Nasılım Biliyor musun? isimli yeni albümlerinden de şarkılar seslendirecek olan grup, muhteşem performansları ile Aliağalılara unutulmaz bir gece yaşatacak.

Gripin

Birol Namoğlu, Murat Başdoğan, Arda İnceoğlu ve İlker Baliç’ten oluşan gripin; "Hikâyeler Anlatıldı" isimli ilk albümlerini 2004 yılında yayımladılar. Albümün 2. baskısı 2005 yılında müzikseverlerle buluşurken, 2007 yılında grubun ismini taşıyan "gripin" albümü yayımlandı. 11 şarkının yer aldığı "M.S. 05.03.2010" albümü 2010 yılında dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Her açıdan kendi milatları olarak tanımladıkları "M.S. 05.03.2010" albümünün ardından, 2012 yılında "Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar" yayımlandı. Grup, yeni albümleri öncesi "Beni Boş Yere Yorma" adlı single 2016 yılında müzikseverlerle buluşturdu. Gripin, 2017 yılının son günlerinde "Nasılım Biliyor musun?" isimli albümü yayımladı.