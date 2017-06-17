Millete efendilik yapmak için değildir. Makamlara, görevlere gelenler makamları şahsi menfaatleri için değil milletin menfaati için kullanmalıdır. İlle de ehliyet ve liyakat diyorum" dedi.

Sağlık Der İzmir Şubesi, İzmirli sağlıkçılar için Konak Polis Evi’nde iftar yemeği düzenledi. Yaklaşık 500 kişinin yer aldığı yemekte konuşan Sağlık Der İzmir Şube Başkanı Hikmet Güler, “Sağlık Der, her yıl Türkiye’nin sağlık ve sosyal meseleleriyle ilgili Türkiye Sağlık Raporu’nu yayınlar. Bakanlık ve bürokrasi nezdinde tavsiye ve önerileri ele alır. Uluslararası kongreler, Bakanlıklarla ortak çalışmalar yapıyor. Sağlık Der Bünyesinde bilim kurulu 10 hocamız var. Bu sayı giderek artıyor 20 kişiye çıkartacağız. Şu an 85 üyemiz var. Üye sayısı gibi bir kaygımız yok. Nitelikli, omurgalı, artı bir şey katabilecek üyeler istiyoruz” dedi.

“40 milyon borcu var”

İzmir Kuzey Hastaneler ve Güney Hastaneler Birliği yönetimlerinin başarısız olduğunu öne süren Güler, “Bunun sebebi ehliyet yerine adaletsiz ahbap çavuş ilişkileri ile yönetici atamaları olduğu içindir. Bu ülkede 15 Temmuz darbesi oldu.Bu darbeden sonra artık adaletle ehliyet ve liyakatle iş yapılmasi lazım. Eğer ehliyet ve liyakatle iş yapılmazsa yeni oluşumlar yeni darbelerle tekrar karşılaşırız. Güneyin lokomotifi olan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi idari ve mali açıdan çok kötü durumdadır. Küçük ilçe hastanelerinin gerisindedir. Türkiye sıralamasında İzmir Anadolu illerinden geridedir. Birde amirlik ve memurluk hizmet içindir. Millete efendilik yapmak için değildir. Makamlara , görevlere gelenler makamları şahsi menfaatleri için değil milletin menfaati için kullanmalıdır. İlle de ehliyet ve liyakat diyorum. Şu an İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 40 milyon borcu vardır’ dedi.

Rektör açıkladı

İftar yemeğinde davetli olarak katılan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ise, “İzmir Demokrasi Üniversitesine dört ay önce atandım. 10 fakülte, 3 yüksekokul mevcut. Bu camianın topluluğuyla birlikte yol alacağız. Şimdi de tıp fakültesi kuruluş aşamasındayız. Önümüzdeki yıl tıp fakültesine öğrenci alacağız. Bu öğrencilerimizi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bizim adımıza alacak. Seneye biz de kendi öğrencimizi almaya devam edeceğiz. Tıp Fakültesi kurulmasında bize bu desteği veren İKÇÜ yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.