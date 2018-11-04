Gülmekten bayılan adam bir kez daha krize girdi, kendine gelemedi

İzmir'de sahnelenen ‘Başroldeki Kadınlar' adlı tiyatro oyununu izlerken bayılan Ali Aralar isimli vatandaş, rahatsızlanması nedeniyle tekrar oyunu izlemeye davet edildi. Oyun sonrasında yine gülme krizine giren yaşlı adam, bir müddet kendini gelemeyince ortaya renkli görüntüler çıktı. Bazı oyuncular ise krize giren ve rahatsızlanmasından korktukları adamı ellerindeki kitapları yelpaze gibi sallayarak serinletti.

Çağlar İşgören'in yönetmenliğimi yaptığı, Çağrı Turnalı ve Hüseyin Çur'un başrollerini paylaştığı ‘Başroldeki Kadınlar' adlı tiyatro oyunu, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda sergilenmeye devam ediyor. 2 saat 15 dakikalık oyun, izleyenleri kahkahaya boğarken, geçtiğimiz günlerde Ali Aralar isimli bir vatandaş oyunu izlerken gülmekten baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerin müdahale ettiği 60 yaşındaki adam, rahatsızlanması nedeniyle oyunun bazı bölümlerini izleyememişti.

Sahne Tozu Tiyatrosu'nun yöneticileri de, Aralar'ı tekrar oyunu izlemesi için davet etti. Oyunu izlemeye gelen Ali Aralar, tıklım tıklım dolan salonda tekrar koltuğuna oturdu ve 2 saat 15 dakikalık oyunu keyifle izledi. Aralar, oyunun bazı bölümlerinde yine krize girdi. Bazı seyircilerde oyun boyunca gülmekten kendini alamadı.

Gülmekten az kalsın yine rahatsızlanıyordu

60 yaşındaki Aralar'ın gülme krizi ise oyun sonrasında da geçmedi. Salon girişinde soluklanan Aralar'ın oyuncularda sakinleştirmek istedi; ama Ali Aralar dakikalar boyunca katıla katıla güldü. Aralar, bir ara yine soluksuz kaldı. Salon görevlileri de pencereyi açarak yaşlı adamın nefes almasını sağladı. Bazı oyuncularda, rahatsızlanmasından korktukları adamı ellerindeki kitapları yelpaze şeklinde sallayarak serinletmeye çalıştı. Ali Aralar'ın güldüğü anlarda ise ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Ali Aralar, o kadar krize girdi ki gazetecilerin sorularını bile zaman zaman yanıtlayamadı. Yaşadıklarını anları anlatan Aralar, "İlk perdenin aşağı yukarı 15. veya 20. dakikasıydı, çok güldüm. Ondan sonra çok fazla güldüğüm için; dedim ki seyirci rahatsız olmasın dışarı çıkayım dedim; ama o anda başımda bir boşluk. Merdivenlerden aşağı iniyorum, indim, bir daha indim ondan sonra düze gelmeye kalmadı hatırlamıyorum bayılmışım. Gülünmeyecek gibi değil ama ya" dedi.

Yönetmen ve oyuncularda şaşkın

Sahne Tozu Genel Sanat Yönetmeni ve Kurucusu Çağlar İşgören de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyledi. İşgören, "Ben sonradan şahit oldum, oyunun belirli bir bölümünde fenalık geçiriyor; gülmekten bayıldığını söylediler. Önce inanmadım sonra hemen Haldun Dormen hocamın söylediği şeyler aklıma geldi. Biz de benzer şeyleri yaşamıştık zaten eskiden Dormen tiyatrosunda gülme krizine giren seyirciler koltukları parçalarlarmış; hiç ama hiç böylesini yaşamamıştım yani çok şaşırdım. Şaka yapıyorlar sandım önce; sonra işin gerçek olduğunu anladım. Hemen personel yardımcı olmuş sağlık görevlileri vardı onlar yardımcı olmuşlar" şeklinde konuştu.

"Gelsinler, görsünler; ama bayılmasınlar"

Başrol oyunculardan Çağrı Turnalı da "Oyun anında tabii bundan haberdar değildik; perde arasında haberdar olduk ve bir yerde hem üzüldük sevindik. Dedik; başarıya ulaşabilmişiz. Sonra üzüldük; çünkü sonuçta birisi gülerek da olsa bayıldı; ama bir yerde pozitif bir şey bu o yüzden mutluyuz yani. Hocamın da dediği gibi; koltuk kıranlar, olduğu koltuktan düşenler oldu, çığlık atanlar oldu; ama ilk defa bayılan biri oldu o yüzden mutluyuz. İzmirlileri canı gönülden oyuna davet ediyorum. Gelsinler, görsünler; ama bayılmasınlar" diye espirili bir dille yanıt verdi.

Bir başka başrol oyuncusu Hüseyin Çur da şu ifadelere yer verdi:

"Biz ilk duyduğumuzda bayılmayı beğenildiği anlamında düşündük. Oh çok güzel beğendi seyircilerimiz dedik; ama personel şey deyince; 'gerçekten bayıldı' deyince acaba biz 'ona ne olacak' diye tedirginlik içerisinde kaldık. İlk defa böyle bir şeyle yaşıyoruz. Zaten genç olduğumuz için hayatımızda ilk defa böyle bir şey oldu ve çok çok erken geldi bizim için bu büyük bir tecrübe oldu."