Gültepe esnafı, şehitler için lokma döktürdü

Başta Gültepe Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Şöförler Odası olmak üzere, esnaf ve halk TSK’nın Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz için lokma döktürdü. Gültepe merkezinde yapılan lokma hayrına kooperatif başkanı Ahmet Koreli, Gültepe Şöförler Odası Başkanı Mesut Balkan ile Kooperatif ve Oda üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Lokma için sıraya girenler lokmaları aldıktan sonra şehitler için dualar okudu. Ülkenin kuruluşundan bu yana iç ve dış tehditlerle mücadele ettiğini vurgulayan Murat Yurdakul, “Toplumda birlik ve beraberliği sağlamak adına lokma döktürüyoruz. Ülkemiz olağan üstü dönemlerden geçiyor. Allah askerimize güç kuvvet versin, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi oldu. Bu yüzden mutluyuz. bütün şehitlerimize, bu ülkenin kuruluşunda hakkı bulunan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.