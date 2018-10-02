Gültepe planları Meclis'ten geçti

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ın yapılaşma sorunu en fazla olan semtlerinden Gültepe için hazırlanan yeni imar planları belediye meclisi tarafından onaylandı.

Konak Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantılarının ilk oturumu Belediye Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen oturumun ana gündemini Gültepe Semti'nin çehresini değiştirecek olan yeni imar planlarına ilişkin komisyonlardan gelen rapor oluşturdu.

15 mahalleyi kapsıyor

Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur, Boğaziçi ve Cengiz Topel olmak üzere toplam 15 mahalleyi kapsayan ‘Gültepe Planlama Bölgesi'nin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'yla ilgili İmar ve Kentsel Dönüşüm komisyonlarından gelen raporlar AKP'li üyelerin ret oyuna karşılık, CHP'li üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi. AKP'li üye Tevfik Erdoğan'ın plana ilişkin eleştirilerine meclisi yöneten Başkan Pekdaş cevap verdi. Gültepe'nin İzmir'in merkezine 7-8 kilometre uzaklıkta bir bölge olduğunu dile getiren Pekdaş, yapıların çoğunluğunun gecekondulardan oluştuğunu, eğimli bir araziye sahip olduğunu, park veya yeşil alan yapacak boş bir yerin bulunmadığına vurgu yaptı.

“Gerçekleşmesi mutlak zorunluluktur”

Yeni planın son derece titiz bir çalışma sonucu hazırlandığını söyleyen Pekdaş, süreç boyunca ilgili 18 kurumla yazıştıklarını, bölge halkı ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini aldıklarını belirterek, “Elimizde gecekondularla dolmuş bir bölge vardı. Burayı yenilemek, içinde park ve sosyal donatı alanları olan yeni bir plan yapmak zorunlu hale gelmişti. Boş bir alanı planlamadık. Yaşamın sürdüğü, çoğu yerin ruhsatsız olduğu bir yeri planladık. Belki gerçekleşmesi bir, iki dönem içinde olmayabilir ama hayata geçirilmesi mutlak zorunluluktur” dedi. Pekdaş ayrıca planların hazırlanış sürecinde Gültepe'de bir spor salonu, bir de sosyal tesisin temelini attıklarını söyleyerek, bölgeye en fazla kamusal yatırım yapan meclis olarak tarihe geçeceklerine inandığını dile getirdi.

“Planlar ince hesaplandı”

Yeni imar planlarına göre inşa edilecek konutlarda ortalama kaç kişinin yaşayacağını, buna göre nüfus hesaplarının da yapıldığını kaydeden Pekdaş, yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılaşma için minimum parsel büyüklüğünün 700 metrekare olduğunu ve ayrık nizam planlandığını dile getirdi. Pekdaş, “Cephe genişliği 20 metreden az, parsel derinliği de 25 metreden az olamayacak. İnce uzun parsel yapılması mümkün değil. Arazinin eğimli özelliği nedeniyle kademelendirmeler olacak. 5 kat, 7 kat, 9 kata kadar olan insani bir plan yapıldı. Son yıllarda yapılmış olan en güzel plandır. Aidatıyla insanı boğmayan, asansör çalışmadığında da yaşayabilecekleri, dört tarafı aydınlık binalar planladık. Tüm hesaplar ince ince yapıldı” dedi. Pekdaş ayrıca planla bölgedeki yeşil alan miktarının iki katına çıkartıldığını, okul alanlarının korunduğunu, kanal ve derelerin ise yer altına alındığını belirtti.

“Yerlerinden edilmesinler istedik”

Yeni imar planlarında otopark sorununa da bölge otoparkları planlayarak çözüm getirdiklerini kaydeden Pekdaş, AKP grubundan gelen ‘daha büyük parsellerde daha yüksek katlar planlansaydı' eleştirisine de açıklık getirdi. Pekdaş, “Bu plan son yıllarda yapılmış, insana yakışan en güzel plandır. İnsanların biraraya gelmesinin zor olduğunu gördük. Bu nedenle mümkün olan en az parseli büyüklüğü olsun diye öneriler geldi. Bunları dikkate alarak en düşük taban alanını 700 metrekare olarak belirledik. Biz Gültepe'yi gayrimenkul ortaklıklarıyla, gayrimenkul değerlendirme şirketleriyle yepyeni bir şehir haline getirmek istemiyoruz. Gültepelilere süpürge sallanmasını, onların kovulmasını istemiyoruz. Gültepelilerin orada oturmasını istiyoruz. Onların orada oturabileceği şekilde plan yapmayı hedefliyoruz. O nedenle en az 700 metrekare olsun dedik. İnsanlar kendi evlerini komşularıyla bir araya gelip yapabilsinler istedik” diye konuştu.

Çıtak arazisi sorunu çözülüyor

Başkan Pekdaş, meclisteki konuşmasında bölgede Çıtak Arazi olarak da adlandırılan yerle ilgili sorunun çözüleceğini de müjdeledi. Gültepe İmar Planı yapıldığı için Çıtak Arazisi'nin ne olacağı konusunda bir netliğe kavuştuklarını dile getiren Pekdaş, “Burada yaşayan insanların tapularına kavuşma imkanı geldi. Ama biz İmar Barışı Kanunu'ndaki şartlarla da buraları satmıyoruz. İmar affına başvurmuş ama işlemlerini tamamlayamamış tüm hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermeye yönelik meclisimizin aldığı kararlar büyük kolaylıklar sağladı” dedi. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada AKP grubunun ret oyuna karşılık CHP'li üyelerin oy çokluğuyla yeni imar planlarını içeren rapor kabul edildi. Konak Belediye Meclisi'nde ayrıca her ay belirlenen ayın teması da belli oldu. Mecliste o birliğiyle alınan kararla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete göçü olan 10 Kasım nedeniyle Ekim ve Kasım ayı teması ‘Atatürk'e Sevgimiz ve Saygımız Sonsuz' oldu.