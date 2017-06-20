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20 Haziran 2017 10:15

Gümrük çalışanı Çelik: “Fırat yasaklı bölgede değildi”

İzmir Limanında dün meydana gelen kazada, ölen arkadaşlarının liman yönetimi tarafından suçlu gösterildiğini söyleyen gümrük çalışanları, liman B kapısı önünde eylem yaptı.

Gümrük çalışanı Çelik: “Fırat yasaklı bölgede değildi”

20 Haziran 2017 10:15


Dün öğle saatlerinde özel bir gümrük müşavirliği ve danışmanlık şirketinde çalışan Fırat Göktuna (25), başına vinç üzerindeki konteyner kilidi düşünce yaşamını yitirmişti. Liman yönetimi tarafından yasaklı bölge olarak gösterilen alana girdiği söylenen Fırat’ın, yasaklı bölgeye girmediğini söyleyen arkadaşları yönetime tepki gösterdi. Liman B kapısı önünde toplanan onlarca gümrük çalışanı, Fırat’ın yasaklı bölgeye girmediğini söyleyerek, liman yönetiminin üzerinden sorumluluğu atmak için bunu öne sürdüğünü iddia etti. Grup adına konuşma yapan ve 20 yıldır limanın her tarafında çalıştıklarını söyleyen Metin Çelik, “Bugün burada toplanmamızın amacı dün Fırat’la ilgili basında çıkan haberlerdir. Bu haberler bizi yaralamıştır. Olay yerinin girilmez bölge yasaklı olduğu söylenmiştir. Ama olay yeri her gün girdiğimiz limanın memurlarının girdiği operasyon binasının olduğu yerdir. Zaten orada şu an çalışma var. Bulunan mevki yasaklı mevki değildir. Biz bu olayla ilgili çok üzüntülüyüz bunun düzeltilmesini istiyoruz” diyerek basında çıkan yasaklı bölge iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Grup basın açıklamasının ardından yönetim istifa sloganları atarak liman yönetiminin olduğu binaya doğru yürüdü.




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