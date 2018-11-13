Gümüldür'de festival heyecanı

İzmir'in Menderes ilçesinde, belediye tarafından düzenlenecek Gümüldür Mandalina Festivali için geri sayım başlarken, çok sayıda etkinliğin yapılacağı programlarda ünlü sanatçı Sibel Can da bir konser verecek.

Menderes ilçesinin en önemli ekonomik kaynaklarından birisi olan Gümüldür mandalinasının tanıtımı, üreticilerin desteklenip teşvik edilmesi ve ürünün yeni pazarlara ulaşması amacıyla düzenlenen Gümüldür Mandalina Festivali, bu yıl 16 Kasım Cuma günü başlayacak. Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde, çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için oyun gruplarının kurulacağı, mandalina üreticisi ve halk eğitim merkezinin kursiyerleri de açılan stantta vatandaşlarla buluşacak. Gümüldür Satsuma mandalinasının maskotu Mandi de, festivalde yerini alacak.

Akşam gerçekleşecek kortejde ise 500 metrelik dev Türk bayrağı vatandaşlar tarafından etkinliğin gerçekleşeceği alana taşınacak. Kortej sonrası ise sevilen sanatçı Sibel Can bir konser verecek. Herkesi etkinliğe davet eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "İlçemizin en önemli temel kaynakları arasında Gümüldür mandalinası ilk sıralarda yer alıyor. Menderes Belediyesi olarak böyle önemli bir ürünü desteklemek adına festivalimizin ikincisini gerçekleştireceğiz. Tüm İzmirli vatandaşlarımızı mandalinanın cenneti, mandalinanın seçtiği topraklarda, Gümüldür de yapacağımız festivalimize davet ediyorum" dedi.