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Gümüldür'deki dev projede sona gelindi

İzmir’in Menderes ilçesinde, Gümüldür’e kazandırılan Gümüldür Çok Amaçlı Salon, Halı Saha ve Kır Düğün Salonu’nda sona yaklaşıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, Gümüldür'e kazandırılan Gümüldür Çok Amaçlı Salon, Halı Saha ve Kır Düğün Salonu'nda sona yaklaşıldı.


Gümüldür'e kazandırılan Gümüldür Çok Amaçlı Salon, Halı Saha ve Kır Düğün Salonu'nda çalışmalar hızla sürüyor. Gümüldür Atatürk Mahallesinde 5 bin 800 metrekare alan içerisinde yer alan projenin, 2 bin 800 metrekaresi kapalı alandan oluşuyor. Çok amaçlı salonun dışında; bin metrekare halı saha, bin kişilik kır düğün salonu, 400 kişilik kapalı düğün salonu ve çocuk oyun alanları projede yer alıyor.


Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin en büyük ihtiyaçlarından birinin ortadan kalkacağı belirtildi.


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Menderes'imizin her mahallesinde ihtiyaca yönelik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlçemizin dört bir noktasında yapmış olduğumuz hizmetlerle vatandaşlarımızın öncelikli ihtiyaçlarını yerine getirdik. Bu çalışmaları yaparken ilçemize ilkleri de kazandırdık. Gümüldür'ün de yıllardır ihtiyacı olan halı saha, kır düğün salonu ve çok amaçlı salon ihtiyacını bir projede toplayarak ilçemize kazandırıyoruz ve yine bir ilki hayata geçiriyoruz. Projemizde çalışmalarımız sona yaklaştı. Yıl sonuna doğru inşaat çalışmalarını tamamlayacağımız projemizi yeni yılla birlikte vatandaşımızın hizmetine sokacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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