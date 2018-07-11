Gümüldür’e açılacak kafede sona doğru

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Gümüldür’de yer alan Gelincik Park’ta yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında oyun alanları ve çevresi yeni yüzüne kavuşurken, park içine yapılan kafenin de yapımında sona gelindi. Çalışmaların tamamlanmasıyla proje kısa süre sonra açılarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Projenin Gümüldür’e çok yakıştığını ifade eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Hizmet aşkıyla ilçemizin her noktasında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Menderes’e hak ettiği değeri vermeyi sürdürüyoruz. Gümüldür’e kazandırdığımız Gelincik Kafemizde sona geldik. Vatandaşlarımızın keyiflice vakit geçirebilecekleri bir alanı kendilerine kazandırıyoruz. Çocuklarımız oyun alanlarında oynarken ailelerimizde kafemizde vakit geçirebilecekler. Kısa süre sonra açılışını yapacağımız projemiz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.